Основатель Rusch Мустафин объяснил, когда легкие диски меняют поведение машины

В погоне за лучшими характеристиками и быстрым разгоном до сотни многие водители меняют штатные колеса на дорогие легкосплавные аналоги.
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