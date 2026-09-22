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Основатель Rusch Мустафин объяснил, когда легкие диски меняют поведение машины

Основатель Rusch Мустафин объяснил, когда легкие диски меняют поведение машины

В погоне за лучшими характеристиками и быстрым разгоном до сотни многие водители меняют штатные колеса на дорогие легкосплавные аналоги.

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