Одного критиковал Кадыров, второй был сослан из-за Пригожина, третий оказался взяточником. Кто из командующих остался в строю после чисток?

Интересная жизнь с Vera Star В калейдоскопе событий и потоке информации о широкомасштабных чистках в рядах МО РФ, из поля зрения ускользает один немаловажный момент - а как складывается судьба командующих войсками? Если пролистать ленту новостей, то можно вспомнить, что одного военачальника раскритиковал Кадыров, другого обвинили в поддержке ныне покойного бизнесмена Пригожина, третьего и вовсе задержали за взятки.