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  • Михаил Молчев
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Одного критиковал Кадыров, второй был сослан из-за Пригожина, третий оказался взяточником. Кто из командующих остался в строю после чисток?

Одного критиковал Кадыров, второй был сослан из-за Пригожина, третий оказался взяточником. Кто из командующих остался в строю после чисток?

Интересная жизнь с Vera Star В калейдоскопе событий и потоке информации о широкомасштабных чистках в рядах МО РФ, из поля зрения ускользает один немаловажный момент - а как складывается судьба командующих войсками? Если пролистать ленту новостей, то можно вспомнить, что одного военачальника раскритиковал Кадыров, другого обвинили в поддержке ныне покойного бизнесмена Пригожина, третьего и вовсе задержали за взятки.

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Не Шойгу выезжал рисовать картины в Тыва с Собчачкой
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3 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Опять про Суровикина, ну чем особенным он запомнился, кроме сдачи Херсона без единого выстрела. Все решает Путин, а у него, как мне кажется, недоверие к этому генералу.
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Иванютин, зачем Вы так? Недоумок скорее Вы, ведя себя подобно.
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39 мин.

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