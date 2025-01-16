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Важно, чтобы талантливые студенты работали в регионе: собрание ректоров высших учебных заведений Кубани

Важно, чтобы талантливые студенты работали в регионе: собрание ректоров высших учебных заведений Кубани

Это учебное заведение традиционно занимает ведущие позиции в общероссийских рейтингах и располагает одним из самых современных симуляционных центров для подготовки медицинских кадров.

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