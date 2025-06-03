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Момент одного из первых после начала СВО поджогов военкомата попал на видео

Момент одного из первых после начала СВО поджогов военкомата попал на видео

Момент одного из первых после начала СВО поджогов военкомата попал на видео Соответствующими кадрами с «Лентой.

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