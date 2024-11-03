За сутки с территории Ливана более 5,5 тыс. человек пересекли границу Сирии

За сутки с территории Ливана границу Сирийской Арабской Республики пересекли 5519 человек. Об этом 3 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан I ранга Олег Игнасюк.
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