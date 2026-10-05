В Республике Татарстан начальник строительного участка признан виновным в нарушении правил безопасности при выполнении работ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего начальника участка строительной организации.
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