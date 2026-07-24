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Царьград

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Президент Путин оценил использование Як-130М в Иркутской области

Президент Путин оценил использование Як-130М в Иркутской области

В ходе визита в Иркутскую область Президент Владимир Путин ознакомился с применением модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который используется Военно-космическими силами России и другими странами.

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