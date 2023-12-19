Лидер Pink Floyd: западные звезды боятся появляться на телевидении РФ

Global Look Press/Carlo Vergani/Keystone Press Agency Британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западные звезды опасаются появляться в программах на российском телевидении, поскольку это может создать угрозу для других проектов с их участием.
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