В Сочи владелец частного дома заплатит полмиллиона после незаконной врезки в водопровод

В Сочи владелец частного дома заплатит полмиллиона после незаконной врезки в водопроводВ Сочи на улице Тимирязева собственник трехэтажного дама решил сэкономить на технических условиях для подключения воды к строению.
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