Новости СВО: Армия РФ приближается к трассе Запорожье – Донецк

Роман КАТЕРИНЧУК ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА И ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике.
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