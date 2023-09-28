Шахматистка Костенюк о смене гражданства: я не могла больше быть частью этого

Владимир Петров

А почему русским нельзя быть лучше всех? Астматическое норвежцы лучше всех, стероидные американцы лучше всех, а русские, создавшие систему массового молодёжного спорта, спортшколы и великую тренерскую школу, не могут? И народ, оплативший этот праздник жизни, не вправе похвалить себя? Утверждаю, повидав множество народов: мы лучше всех. Пока доказываем это Украине, которая уверена в обратном.