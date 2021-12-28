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  • Silver Kont
    Ну пусть этот "блохер" дует на Запад и отсасывает там у черножопых... Несколько пидарасов уже вдавались в рассуждения...И зачем кого-то у...
  • Игорь Кузнецов
    Как и в "святых 90-х" в случае оккупации России натовцами (что маловероятно, доставточно вспомнить ВОВ, или они там з...И зачем кого-то у...
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    Даа, с ними так и надо, а то начинаем сопли жевать по поводу и без!!!Делегация Газпром...

Делегация Газпрома прибыла на переговоры по «Северному потоку - 2» в форме 1945 года

Делегация Газпрома прибыла на переговоры по «Северному потоку - 2» в форме 1945 года

 Пару лет назад, когда WADA приняла несправедливое и политизированное решение о запрете для наших спортсменов выступать под российским флагом, некоторые блогеры предложили неплохой альтернативный вариант.

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