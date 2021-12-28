Делегация Газпрома прибыла на переговоры по «Северному потоку - 2» в форме 1945 года

Пару лет назад, когда WADA приняла несправедливое и политизированное решение о запрете для наших спортсменов выступать под российским флагом, некоторые блогеры предложили неплохой альтернативный вариант.
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