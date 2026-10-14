Оман: Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в Ормузском проливе в утренние часы после того, как подорвался на морской мине при попытке пересечь Ормузский пролив по так называемому несанкционированному маршруту.
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