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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Australian Open побит прошлогодний рекорд посещаемости

На Australian Open побит прошлогодний рекорд посещаемости

В этом сезоне за три недели (с учетом квалификации и показательных матчей) турнир принял 1 218 831 зрителя – на 108 тысяч больше, чем в 2024-м.

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