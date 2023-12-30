Вокруг света: Cтранные рождественские ритуалы британской королевской семьи: Кто должен приехать последним, зачем все взвешиваются и др тонкости

Рождественские традиции британской королевской семьи, так же как и многие другие, регулируются так называемым королевским «протоколом» - перечнем бесчисленных неписаных правил, которые диктуют управление монархией и поведение, ожидаемое от всех членов семьи.
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