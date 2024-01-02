Мой молодой человек летом 2023 года летал со своей мамой в отпуск на море. Её пригласили её друзья в гости, а она позвала с собой моего молодого человека.
Отпуск с мамой моего молодого человека
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Порядочные не будут гулять с тем, кто жениться не собирается. Что и сделала автор.
Ответить
11 час.
Робинзон Робинзонов
Отнюдь. Мальчик хочет жениться, но хочет выбрать порядочную и приличную жену, с помощью мамы. Ему не нужны гулящие девки, он гулять не собирается.
Ответить
10 час.
Элина Морозова
Ну пусть с мамой гуляет. А женщины не за маму замуж выходят.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии