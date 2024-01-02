ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отпуск с мамой моего молодого человека

Отпуск с мамой моего молодого человека

Мой молодой человек летом 2023 года летал со своей мамой в отпуск на море. Её пригласили её друзья в гости, а она позвала с собой моего молодого человека.

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Комментарии
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Элина Морозова
Порядочные не будут гулять с тем, кто жениться не собирается. Что и сделала автор.
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11 час.
Робинзон Робинзонов
Отнюдь. Мальчик хочет жениться, но хочет выбрать порядочную и приличную жену, с помощью мамы. Ему не нужны гулящие девки, он гулять не собирается.
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10 час.
Элина Морозова
Ну пусть с мамой гуляет. А женщины не за  маму замуж выходят.
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9 час.

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