Наши “Первые Ласточки”, а точнее первые каши и супа, сделанные заботливыми ручками наших тружениц в доброделе.

Вся Россия изготавливает для бойцов вот такие вкусные, домашние обеды наши девочки в Семенове уже давно подключились к производству, позаимствовав рецепты в соседних городах, а некоторые рецепты придумали сами, как это свойственно настоящим хозяюшкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии