Судебный эксперт Александр Терентьев предупредил, что при покупке квартиры банкрота на торгах со скидкой главной проблемой может стать выселение прежних жильцов.
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