Кенни Чери и Филип Скрабб не будут возвращаться в «Автодор» из Канады

Канадские игроки Кенни Чери и Филип Скрабб не будут возвращаться в саратовский «Автодор» после выступления за национальную команду в квалификации ЧМ-2023.

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