Рублев о том, как отыгрался на чемпионском тай-брейке: «Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю»

В первом круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6). – Насколько можно проводить параллели твоего сегодняшнего матча с игрой Даниила против этого же соперника на РГ-23? В голове не мелькало его поражение? Может, Даниил какие-то советы перед игрой давал.