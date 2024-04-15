Целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов предложили ввести в Ассоциации природопользователей России

Председатель Ассоциации природопользователей России Роман Корниец обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести в стране целевой сбор на утилизацию сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе.
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