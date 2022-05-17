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Николишин не думает, что «Тампа» выиграет 3-й Кубок Стэнли подряд: «Не хватит глубины состава на долгую борьбу с «Флоридой»

Андрей Николишин не уверен, что «Тампа» сможет выиграть третий Кубок Стэнли подряд. – В НХЛ невозможно заранее предсказать явного фаворита.

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