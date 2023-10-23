Сибиряки избили охотоведа, забравшего у них ружье

Трое мужчин получили штрафы по приговору суда за применение насилия к представителю власти. Трое жителей Новосибирской области признаны виновными в применении насилия в отношении старшего охотоведа ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» по ч.
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