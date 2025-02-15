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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Тулузой», Сафонов – в списке

Итальянского вратаря нет в списке игроков, которые могут сыграть сегодня против «Тулузы». По данным журналиста L’Équipe Танзи Лоика, Доннарумма остался вне состава по решению главного тренера Луиса Энрике.

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