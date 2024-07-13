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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Размещение ракет Tomahawk в Европе является сигналом России

Планы США разместить ракеты Tomahawk в Европе являются сигналом России. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

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