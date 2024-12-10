Предновогодняя суета: звезды на красной дорожке «Наш новый год»

Пора праздников наступила, а значит — наступило время новогодних концертов. Звезды российской эстрады собрались на одной сцене Государственного Кремлевского Дворца, чтобы рассказать нам о последних событиях в мире шоу-бизнеса.
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