В Новосибирской области полицейские пресекли деятельность межрегионального наркокурьера

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность межрегионального наркокурьера, который осуществлял оптовые поставки наркотических средств из Новосибирска в Красноярский край.
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