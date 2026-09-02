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Сразу два новых варианта гриппа могут появиться в России

Сразу два новых варианта гриппа могут появиться в России

В России с высокой вероятностью появятся изменившиеся варианты вирусов гриппа A(H3N2) и A(H1N1), к которым у населения может не быть достаточной иммунной защиты.

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