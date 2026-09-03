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The Eurasia Daily news agency

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The SBU has published a video of the recognition of the deputy commander of the "RDK" * Kaplunov* in the work of the FSB

The SBU has published a video of the recognition of the deputy commander of the "RDK" * Kaplunov* in the work of the FSB

The Security Service of Ukraine, after a shootout with GUR employees, published a video with the recognition of the deputy commander of the Russian Volunteer Corps[1] Stepan Kaplunov[2] in his work for the Federal Security Service (FSB) of Russia.

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