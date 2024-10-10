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Магкеев о «Локо»: «Надеюсь, что борьба за золото возможна. У них идет игра, бегут и забивают. К каждой игре подходят как к последней» 

После 11 туров железнодорожники делят лидерство в таблице с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.

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