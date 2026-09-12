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Настасья Самбурская за несколько дней подготовилась к дебюту в мюзикле «Вальс-бостон»

Настасья Самбурская за несколько дней подготовилась к дебюту в мюзикле «Вальс-бостон»

Настасья Самбурская впервые вышла в мюзикле на песни Розенбаума 6 сентября в московском Театре эстрады состоялся показ нового сезона мюзикла «Вальс-бостон», основанного на песнях Александра Розенбаума.

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