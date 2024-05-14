🥛В Крыму открыт сезон кумыса Его делают только на предприятии в Белогорском районе. А продукцию реализуют исключительно на территории полуострова.
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🥛В Крыму открыт сезон кумыса Его делают только на предприятии в Белогорском районе. А продукцию реализуют исключительно на территории полуострова.