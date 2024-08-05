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Минобороны опубликовало кадры работы БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Минобороны опубликовало кадры работы БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Министерство обороны России показало кадры работы БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» мотострелкового подразделения группировки войск «Север», который уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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