Минобороны опубликовало кадры работы БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Министерство обороны России показало кадры работы БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» мотострелкового подразделения группировки войск «Север», который уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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