Губернатор Кобзев: в регионе введен режим повышенной готовности из-за медведей

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
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