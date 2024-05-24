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Ольга Любимова: число кинотеатров в Новороссии и Донбассе вырастет вдвое

Ольга Любимова: число кинотеатров в Новороссии и Донбассе вырастет вдвое

В ближайшие годы Минкульту РФ предстоит провести большую работу в Новороссии и Донбассе. Помимо реставрации существующих объектов культуры планируется открывать новые – так, количество кинотеатров в новых регионах к 2030 году должно вырасти вдвое, рассказала глава ведомства Ольга Любимова в колонке для Telegram-канала "Специально для RT".

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