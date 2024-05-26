Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Заварухина
    😮🤩🤩🤩😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Киев хочет закупи...
  • Александр Веревкин
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    Армения без России НОЛЬ.....Прямо сейчас реша...

300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.

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