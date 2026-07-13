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Иркутск Сегодня

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Депутаты Заксобрания отправились в Балаганский и Усть-Удинский районы

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников вместе с депутатами сегодня, 13 июля 2026 года, находится в рабочей поездке в Балаганском и Усть-Удинском муниципальных округах.

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