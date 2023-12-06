Перешли с одной стороны улицы на другую – американские журналисты о «победах» ВСУ за полгода 

Украинская армия за почти полгода наступления не смогла добиться каких-либо значимых побед. В лучшем случае речь идет о том, что им удалось перейти с одной стороны улицы на другую и закрепиться в старом сарае.
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