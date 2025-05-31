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"Готов дать свою сперму любой желающей". Стало известно, что у Илона Маска есть ребёнок от японской поп-звезды

"Готов дать свою сперму любой желающей". Стало известно, что у Илона Маска есть ребёнок от японской поп-звезды

В газете The New York Times вышло новое интервью с Эшли Сент-Клэр, которая недавно заявила, что отцом ее сына Ромулуса является 53-летний Илон Маск.

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