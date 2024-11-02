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Царьград

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Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку на фоне протестов

Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку на фоне протестов

В Боливии 19 дней подряд идет протест сторонников бывшего президента Эво Моралеса.Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку на фоне беспорядков, которые устроили его сторонники.

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