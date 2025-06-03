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Царьград

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Крымский мост закрыт утром: власти просят не публиковать фото и видео

Крымский мост закрыт утром: власти просят не публиковать фото и видео

Во вторник утром временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Представители властей призывают граждан к пониманию ситуации и просят воздержаться от размещения фото и видео в сети.

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