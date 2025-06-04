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За рулем

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Что изменилось для водителей с июня: неприятные нововведения

Что изменилось для водителей с июня: неприятные нововведения

С началом лета в России вступили в силу сразу несколько изменений, которые затронули автомобилистов. Вместе с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк мы выбрали самые важные нововведения, о которых нужно знать водителям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию или не потратить лишние деньги.

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