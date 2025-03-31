Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам: что известно

Доля добычи России на мировом рынке не превышает 1%.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместных проектах в сфере редкоземельных металлов и других отраслях.
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