СОЧНОВ: Ну неплохо подготовился «Спартак» к одному матчу против «Зенита». А дальше-то что? Питер опять будет чемпионом

- Трудился на даче, да бросил все и стал готовиться к старту нового чемпионата, - с прибаутками, в прекрасном настроении начал свой прогноз перед стартом очередного сезона РПЛ эксперт «Спорт уик-энда» из команды ветеранов «Спартака», четырехкратный вице-чемпион СССР в его составе Владимир Сочнов.