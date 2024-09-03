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Петербургский дневник

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Через страх в мир красоты и света: петербуржцев бесплатно пригласили в «Сад вдохновения»

Через страх в мир красоты и света: петербуржцев бесплатно пригласили в «Сад вдохновения»

Он откроется всего на один день 5 сентября, в 10:00, в пространстве «Лофт Проект Этажи» команда «Вдохновение», состоящая из студентов института интегрального образования «Парадокс», всего на один день откроет интерактивную выставку «Сад вдохновения» (0+).

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