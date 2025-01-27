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Музыкантам группы «Непара» стало плохо на концерте: Александр Шоуа прокомментировал ЧП

Музыкантам группы «Непара» стало плохо на концерте: Александр Шоуа прокомментировал ЧП

На днях Александр Шоуа и группа «Непара» выступили в модном столичном клубе «Мумий Тролль». Чтобы заведение смогло вместить всех желающих, пришлось сузить пространство сцены, что повлекло за собой неожиданные последствия.

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