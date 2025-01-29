Атакована АЭС, горят предприятия и НПЗ: Более сотни дронов атаковали центральную Россию и Юг (ФОТО)

Акимова Татьяна

Ощущение по этой войне, что это чистой воды договорняк или предательство.Почему своих молодых ребят не жалеем, а хохлов жалеем?Вот где собака порылась!!!Долбануть по Киевской гэс и все, киев затоплен!!!И не слушать никого из этих педерастических стран!Нам с ними из одной кружки воды не пить и детей не крестить!Сравнять с землей всю хохлопедию!!!