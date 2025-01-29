Русская весна
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Русская весна

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  • Alex Nемо
    Уничтожать надо то где собираются все эти дроны, склады и, поскольку у нациков нет собственных производств, те места ...Атакована АЭС, го...
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Атакована АЭС, горят предприятия и НПЗ: Более сотни дронов атаковали центральную Россию и Юг (ФОТО)

Атакована АЭС, горят предприятия и НПЗ: Более сотни дронов атаковали центральную Россию и Юг (ФОТО)

Ночью враг провёл массированную атаку: более 100 дронов атаковали центральную Россию и юг. Гражданские объекты Смоленской области подверглись массированной атаке беспилотников, один БПЛА сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики, сообщил губернатор В.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
ну как евреи будут уничтожать евреев? это Славян можно
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18 час.
Акимова Татьяна
Ощущение по этой войне, что это чистой воды договорняк или предательство.Почему своих молодых ребят не жалеем, а хохлов жалеем?Вот где собака порылась!!!Долбануть по Киевской гэс и все, киев затоплен!!!И не слушать никого из этих педерастических стран!Нам с ними из одной кружки воды не пить и детей не крестить!Сравнять с землей всю хохлопедию!!!
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9 час.
Alex Nемо
Уничтожать надо то где собираются все эти дроны, склады и, поскольку у нациков нет собственных производств, те места куда поступают комплектующие для сборки этих дронов. Логистику и сборочные цеха в первую очередь.  А гоняться за мухами нет смысла, нужно зачищать навоз!
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6 час.

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