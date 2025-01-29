Ночью враг провёл массированную атаку: более 100 дронов атаковали центральную Россию и юг. Гражданские объекты Смоленской области подверглись массированной атаке беспилотников, один БПЛА сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики, сообщил губернатор В.
Атакована АЭС, горят предприятия и НПЗ: Более сотни дронов атаковали центральную Россию и Юг (ФОТО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей отказ от доллара и срочно
ну как евреи будут уничтожать евреев? это Славян можно
Ответить
18 час.
Акимова Татьяна
Ощущение по этой войне, что это чистой воды договорняк или предательство.Почему своих молодых ребят не жалеем, а хохлов жалеем?Вот где собака порылась!!!Долбануть по Киевской гэс и все, киев затоплен!!!И не слушать никого из этих педерастических стран!Нам с ними из одной кружки воды не пить и детей не крестить!Сравнять с землей всю хохлопедию!!!
Ответить
9 час.
Alex Nемо
Уничтожать надо то где собираются все эти дроны, склады и, поскольку у нациков нет собственных производств, те места куда поступают комплектующие для сборки этих дронов. Логистику и сборочные цеха в первую очередь. А гоняться за мухами нет смысла, нужно зачищать навоз!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии