Новый квартал со спортивной и деловой инфраструктурой появится в Коммунарке по программе КРТ

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы построят жилой квартал. Неэффективно используемые участки общей площадью 13,74 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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