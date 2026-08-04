ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. (Вид 4)

Интерьер торгового зала магазина женской одежды. Вид второго этажа. Второй уровень торгового зала, раскрывается как камерное продолжение первого — здесь ритм и фактуры обретают новую глубину, а пространство будто приглашает замедлиться и рассмотреть детали.
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