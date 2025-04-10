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Е.М. Шиллинг дает описание культа Сеозереша — покровителя хлебопашцев, обилия и домашнего очага.

Е.М. Шиллинг дает описание культа Сеозереша — покровителя хлебопашцев, обилия и домашнего очага.

Е.М. Шиллинг дает описание культа Сеозереша — покровителя хлебопашцев, обилия и домашнего очага. Сеозерешем также назывался обрубок дерева (местное название породы «гамшут») с семью сучками — символическое воплощение, атрибут этого патрона.

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